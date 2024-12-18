Информация в этом реестре должна быть защищена с помощью Military ID.

Создание Единого государственного реестра военнослужащих должно усилить приложение "Армия+" и улучшить коммуникацию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о принятом законе о создании Реестра военнослужащих, он пояснил, что речь идет о создании единого реестра военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

"По состоянию на сегодня в нашей стране существуют два реестра: это реестр "Оберег", где находятся резервисты, военнообязанные, и реестр, который занимается военнослужащими офицерского состава. К сожалению, они между собой не обмениваются информацией. К тому же, еще проблематика обмена информацией, когда военнообязанный или военнослужащий прошел соответствующее ВВК", - отметил депутат.

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Так, принятое решение призвано создать такую платформу по формированию нового единого государственного реестра, который в дальнейшем должен наладить коммуникацию между всеми другими существующими реестрами.

По словам Федиенко, это, в частности улучшит коммуникацию между военными, усилит приложение "Армия+" и уберет "кучу бумажных документов":

"Относительно защиты информации в этом реестре, хочу подчеркнуть, что уже в законе мы предусмотрели так называемый Military ID. ... Это когда все, что касается военнослужащего, будет закрыто одним единственным анонимизированным номером".

Парламентарий выразил уверенность, что "вопросов по утечке этой информации не должно быть". Кроме того, на вопрос относительно информации о членах семьи военнослужащих в таком реестре, он отметил, что речь идет о добровольном праве вносить такие данные.

Создание Единого государственного реестра военнослужащих

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, ВР поддержала создание Единого госреестра военнослужащих. Народный депутат Павел Фролов отметил, что в Реестр будут вноситься данные о военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Он также отметил, что держателем Реестра военнослужащих является Министерство обороны, на которое будут возложены функции его администрирования. Предусматривается взаимодействие между электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов с целью получения информации Минобороны о результатах медицинских осмотров.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что законом предусмотрено "присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей".

Также этот закон предусматривает автоматическую передачу данных о состоянии здоровья пациентов для определения их пригодности для военной службы в Реестр военнообязанных "Оберіг".

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