Им предусмотрена автоматическая передача данных о состоянии здоровья пациентов для определения их пригодности для военной службы в Реестр военнообязанных "Оберіг".

Верховная Рада Украины Рада поддержала создание Единого государственного реестра военнослужащих. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов в Telegram.

Он отмечает, что 254 народных депутата Украины проголосовали за поддержку в целом закона под регистрационным номером 12066 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно создания и функционирования Единого государственного реестра военнослужащих и в другие законы Украины относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета".

Фролов добавил, что в Реестр будут вноситься данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

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"Держателем Реестра военнослужащих является Минобороны, на которое будут возложены функции его администрирования. Предусматривается взаимодействие между электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов с целью получения информации Минобороны о результатах медицинских осмотров", - подчеркнул нардеп.

В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк подчеркнул, что законом предусмотрено "присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей".

Также этот закон предусматривает автоматическую передачу данных о состоянии здоровья пациентов для определения их пригодности для военной службы в Реестр военнообязанных "Оберіг".

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