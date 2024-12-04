Военным массово отклоняют рапорты на перевод через 'Армия+': в Минобороны назвали причины

За две с половиной недели из 8500 рапортов согласовали только 2000 запросов.

Многим украинским военным отклоняют рапорты о переводе в другую часть, которые были поданы через приложение "Армия+". С начала работы услуги было отклонено 6500 запросов, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что за две с половиной недели было подано 8500 рапортов на перевод в другую часть. Из них согласовали только 2000 запросов.

В Минобороны поделились, что 70% рапортов отклонили из-за некачественных фото документов, отсутствия всех копий страниц из военного документа и подачи рекомендательного письма старого образца, в котором нет всей необходимой информации о службе военного.

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У кадрового центра ВСУ есть 72 часа на то, чтобы рассмотреть рапорт и дать ответ в приложении, подчеркнули в ведомстве. Если его одобрят, будет подготовлен соответствующий приказ, а военный получит уведомление с его номером и датой. После этого документ возвращают в воинскую часть через систему электронного документооборота.

В Минобороны напомнили, что для подачи рапорта на перевод необходимы военный билет или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от подразделения, в которое планирует перевестись военнослужащий. При переводе из боевой части в тыловую понадобится заключение военно-врачебной комиссии.

Подача рапорта на смену места службы в "Армия+" - как это работает

С 15 ноября в "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Отмечается, что командирского согласия для подачи рапорта не требуется. Запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что в случае отказа в "Армия+" обязательно указываются четкие причины.

Кроме того, в Минобороны рассказали о новой дополнительной фунции в "Армия+". При подаче рапортов на смену места службы военные будут видеть номер приказа в случае согласования.

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