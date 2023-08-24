Делать прогнозы будущего во время войны – это безумие. Прогнозы будущего вообще очень специфическая вещь, потому что мы никогда не знаем, как будет. Прошлое мало что говорит о будущем. И если вы зададите себе вопрос: "Как я видел свое будущее десять лет назад?", то, гарантировано, это было не то, что сейчас с вами происходит. И я не имею в виду только войну. Так построена жизнь.

Впрочем, прошлое несет в себе информацию о том, как НЕ будет 100%. Скажу банальность, но у нас точно уже не будет Советского Союза в любой форме. И я имею в виду Советский Союз как более широкое понятие, чем просто коммунистическая система. И это такая себе победа персональной безответственности (даже за свою жизнь).

Как по мне, самоответственность людей – это, скорее всего, важнейшая черта нашего будущего. Проиллюстрирую это примером, который мы все видели, но не осознавали.

Видео дня

Когда началась полномасштабная война, более шести миллионов человек уехали за границу, где-то два с половиной миллиона изменили место жизни внутри страны. Это - безумные цифры. Кроме того, многие люди взяли в руки оружие, кто-то ушел в самооборону, кто-то стал волонтером, кто-то вывозил детей. В эти первые дни и даже месяцы полномасштабной войны государство никаким образом было неспособно этот процесс возглавить. То есть, он произошел как-то сам по себе, люди все это делали самостоятельно.

Общество восприняло это как вполне обычное, природное явление. Но исследователи, с которыми я разговаривал, сказали мне, что это уникальный феномен.

Этот безумный уровень самоорганизации - настоящее чудо, это феномен исторического значения

Никогда в мире такого не было, чтобы такое безумное количество людей само по себе меняло место жительства, эвакуировалось, и при этом не произошло какого-то катаклизма, коллапса. Никто не умер от обезвоживания, никого не задавили в панике, не было ограблений магазинов, и вообще все произошло так, будто бы миллионы украинцев заранее проходили постоянные тренировки на случай масштабной войны.

Люди, изучающие социальные феномены, говорят, что этот безумный уровень самоорганизации — настоящее чудо, это феномен исторического значения.

Если, например, в каком-то государстве происходит землетрясение, государство едва способно эвакуировать триста-пятьсот тысяч человек. Даже для великой державы это слишком сложная задача. Можно вспомнить, как землетрясения в Турции привели к бешеным социальным последствиям. В Украине ничего такого не произошло, хотя цифры перемещенных людей - намного больше. Но даже на дорогах, которые были забиты машинами, украинцы, в большинстве, вели себя разумно и не агрессивно... Все это очень интересная вещь, и она свидетельствует о том, что у нас есть огромный внутренний потенциал к самоорганизации.

Государство, которое когда-то родило батька Махно и поместило Сковороду на 500-гривневую купюру, точно что-то знает о свободе

В этом смысле стоит обратить внимание, что все эти люди в Украине были свободны, они действовали так, как считали необходимым. Все, чем они руководствовались – лишь самоответственность. Поэтому, в общем, самая сложная наша задача - понять, что такое Украина, сформулировать что такое украинскость в современном мире. Я имею в виду набор ценностей, определенный образ жизни, определенная идеология, которая отличает нас от других стран.

Многие люди, уехавшие в Европу, почувствовали эту разницу, почувствовали, что нам тоже есть, что предложить миру. Ответы на эти вопросы, надеюсь, дадут деятели культуры, которые должны помочь нам выкристаллизовать идеологическую основу, культурный код нации (этот тренд был еще до войны, но сейчас это крайне важная миссия).

Я всегда говорю так: государство, которое когда-то родило батька Махно и поместило Сковороду на 500-гривневую купюру, точно что-то знает о свободе. То есть, это тот самый наш культурный код, который у нас есть внутри. И кристаллизация этого культурного кода - это, с одной стороны, самая большая возможность, которая будет у нас после победы, а с другой - самая большая проблема после войны. Сохранить Украину такой, какой мы ее любим, это и есть не проиграть мир.

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest, основатель цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и партнеры", заместитель председателя исполкома Нацсовета реформ Украины