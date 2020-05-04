В Финляндии рассчитывают привлечь на сезонные работы 15 тысяч украинцев

В этой стране заявляют об острой нехватке рабочей силы для сезонных работ.

Фермеры из Финляндии в этом году рассчитывают привлечь на сезонные работы 15 тысяч украинцев.

Как сообщает Правительственный портал, об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

“Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственные, порядочные, трудолюбивые, и мы будем рады возможности вновь привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах”, - подчеркнула посол.

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В свою очередь, Пристайко отметил, что в правительстве знают о регулярном привлечении украинских работников на сезонные работы в страны Европы. Так, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности, к работе на сельскохозяйственной технике и более поздним работам по сбору урожая ягод и тому подобное.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки, проведения наблюдения", - сказал Пристайко.

Вице-премьер-министр также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании и Норвегии, а также других стран.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые захотят официально пригласить украинцев на сезонные работы.

По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В правительстве ожидают, что страны, желающие официально пригласить украинцев на сезонные работы, обеспечат медицинское страхование.

1 мая Пристайко заявил, что Кабмин не собирается запрещать выезд сезонных работников за границу.