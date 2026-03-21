Население Украины сократилось до 20 миллионов, – британский журналист

Он отправился в Украину в разгар зимы, чтобы понять, как затяжная война влияет на украинское общество.

Население Украины, которое в 2014 году оценивалось более чем в 40 миллионов человек, к 2025-му могло сократиться примерно до 20 миллионов. "Перед моим возвращением в феврале один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократится примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок", – говорится в колонке заместителя редактора New Statesman Уилла Ллойда.

Для подготовки своих материалов британский журналист отправился в Украину в разгар зимы, чтобы понять, как затяжная война влияет на украинское общество. Автор отмечает, что в международных новостях этот конфликт сегодня чаще всего обсуждают через призму технологий – беспилотников, оружия и военных систем, то есть практического военного опыта. Однако, по его мнению, куда важнее судьбы людей, которые вынуждены выживать в этой войне, пользоваться этим оружием или становиться его жертвами.

Каждая поездка в Украину оставляет у журналиста тревожное ощущение. По его словам, наблюдая за тем, через что проходят украинцы, он не может избавиться от мысли, что подобные испытания однажды могут настигнуть и другие страны Европы.

Зимой в Украине многое казалось одновременно и понятным, и странным. Однажды знакомый отвёз его на окраину Харькова для встречи с одним человеком. Тот жил один в шестнадцатиэтажном доме советской постройки. Верхние этажи здания были разрушены российской ракетой ещё в 2022 году. Заброшенные квартиры занесло снегом, а внутри стоял запах сырого, разрушающегося бетона. Соседей у мужчины почти не осталось. Единственной компанией были собака, привязанная к ящику во дворе, и вороны, кружившие над серым зимним небом.

Как рассказал журналист, в квартире не было ни электричества, ни отопления. Готовил он на походной горелке, а продукты получал от благотворительной организации. От него пахло сыростью и немытой одеждой. Было видно, что он просто пытается выжить – как может. Он подвёл журналиста к окну. Оттуда открывался широкий вид на окраину города и на бесконечные заснеженные поля за его пределами. Когда мужчина начал говорить, он был напряжён, словно балансировал на грани сильных эмоций и изо всех сил пытался не заплакать.

Выживание украинцев в реалиях войны

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы более 300 тысяч украинцев, ранее бежавших от войны и вернувшихся на родину, могут снова стать вынужденными переселенцами. Более трети из них рассматривают возможность повторного выезда за границу, свидетельствуют новые данные Международной организации по миграции (МОМ). По состоянию на январь 2026 года в Украине зафиксировано 3,7 млн внутренне перемещенных лиц, с начала войны более 4,4 млн человек вернулись домой.

Всю прошедшую зим Россия использовала как оружие для уничтожения украинцев. Отсутствие света и тепла ощущалось в каждой квартире, а люди вынуждены были выживать в нечеловеческих условиях. Некоторые районы Киева остались без отопления в квартирах на несколько месяцев после массированных ударов врага по энергетической инфраструктуре.

