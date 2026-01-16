РФ использует зиму как оружие: в The Guardian рассказали о ситуации со светом в Буче

Буча и соседний город Ирпень стали символом жестокости кратковременной оккупации этого района Россией.

Возле главной насосной станции Бучи трое инженеров, закутанные в парки, работают над аварийным генератором, который обеспечивает украинский город водой. Один из них держит тепловой пистолет возле фильтра генератора, пытаясь разморозить его, а его лицо покраснело от снегопада и дневной температуры -12 °C, сообщает журналист Питер Бомонт в статье The Guardian.

В статье говорится, что за работой внимательно наблюдает мэр города Анатолий Федорук. Генератор в его кабинете также замерз, когда журналист посетил его на работе, и он извинился, что не может угостить кофе.

Бомонт отмечает, что четыре года назад в первые дни вторжения России в Украину, Буча и соседний город Ирпень стали символом жестокости кратковременной оккупации этого района Россией, сопровождавшейся убийством гражданских лиц.

Подчеркивается, что хотя здания в Буче в основном отремонтированы, а россияне давно отступили, продолжающаяся война в Украине все еще очень ощутима здесь, особенно после атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Добавляется, что температура воздуха на улице упала до -20 °C и поэтому было объявлено чрезвычайное положение в стране.

28-летний Александр Бартков в кафе "Баткава", одетый в худи с капюшоном на голове и лыжную куртку, ждет, пока генератор прогреется, чтобы включить эспрессо-машину и обслужить своего первого клиента.

"В последнее время в течение восьми-девяти часов, когда мы обычно работаем, у нас есть электричество только три-четыре часа. Так продолжается всю зиму. Но после последнего крупного нападения [9 января] ситуация ухудшилась. Тогда мы провели целый день без электричества. Не думаю, что это худшее место в Украине. Все борются", – рассказал он.

Бартков спрогнозировал, что в таких условиях не весь бизнес сможет работать.

"Для малых предприятий ситуация не благоприятная. Многие из них закрылись. Я думаю, что еще больше [закроется], даже если это будет только до конца февраля", - поделился мужчина.

Журналист отметил, что хотя мэр города и признает, что Буча не в состоянии соблюдать график ограничения электроснабжения три часа включения и шесть часов выключения, но, по его мнению, ситуация здесь лучше, чем в некоторых районах столицы Украины, Киеве.

"Мои дети живут в высоком многоэтажном доме без электричества. Они просят, чтобы я их забрал к себе", - рассказал Федорук.

Он пояснил, что в недавно построенных агломерациях, таких как Буча, города разработали распределенную систему электроснабжения, которая более устойчива к российским атакам.

"Энергетические системы в городах были построены во времена бывшего Советского Союза с крупными электростанциями, от которых зависят города", - поделился городской голова Бучи.

По его словам, второй проблемой является то, что если они были построены в советскую эпоху, Москва точно знает, где они находятся.

"В течение войны у нас были проблемы с электроснабжением, но во время масштабного нападения 9 января россияне знали, что приближается период сильных морозов, и хотели поразить электростанции", - отметил Федорук.

В публикации отмечается, что использование Россией зимы в Украине как оружия против народа привело к тому, что даже самые хорошо подготовленные меры оказались недостаточными.

В качестве примера Бомонт рассказал, что в доме, построенном польским правительством для размещения перемещенных семей, отопление зависит от электрических накопительных обогревателей. Это означает, что холодильники, плиты и электроплитки в общей кухне работают на электроэнергии. Стены не достаточно толстые, чтобы защитить от внезапной потери электроэнергии в условиях сильного мороза.

31-летняя менеджер здания Виталина Цисар, которая сама была вынуждена покинуть Краматорск, рассказала представителям издания о последствиях российского воздушного налета, который 13 января привел к отключению электроснабжения. Отмечается, что когда журналисты посетили этот дом, в помещении было тепло.

"Был час ночи, и в районе произошло нападение. Электричество отключили сразу. За два часа здесь стало очень холодно. Температура опустилась до 6 °C", - рассказала Цисар.

Она добавила, что хотя генератор и есть, но запустить его удалось не сразу.

"Генератор имеет достаточную мощность, чтобы обогреть только один радиатор в общей комнате. Поэтому в 6:30 утра мы попытались его запустить, но он замерз, поскольку температура была -20 °C. В конце концов нам удалось запустить его в 9 утра, но только для обогрева одной комнаты", - поделилась женщина.

В статье указывается, что в связи с тем, что российские дроны и ракеты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, правительство предупредило в пятницу, что запасов энергии осталось на 20 дней, и поручило чиновникам искать возможности для импорта дополнительной электроэнергии.

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала продолжающиеся российские атаки на электростанции и тепловые электростанции "преступлениями против человечества".

В публикации добавляется, что в Буче мэр уже стал свидетелем того, как его город пережил один ужасный кризис, и уверен, что он сможет выстоять и в этом.

"Четыре года назад Россия заявила, что захватит Киев за три дня, но потерпела поражение. Тогда они поняли, что война будет длиться долго, и начали готовиться к тому, чтобы измотать нас. Но мы стоим. Мы все еще защищаемся", - сказал он.

Отключение света в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что в четверг, 15 января, не хватало около трети электроэнергии для покрытия потребления. По словам Зеленского, необходимость была в около 18 гигаватт потребления, тогда как у страны возможности были на 11 с чем-то. Однако президент Украины отметил, что каждый день в стране удается что-то восстановить. Кроме этого, Зеленский добавил, что также наращивается импорт электроэнергии из-за рубежа.

Также мы писали, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве один из худших показателей ввода в эксплуатацию распределенной генерации, и это повлияло на ситуацию. По словам Шмыгаля, бывают случаи, когда оборудование ввезено, но затягивается установка. Хотя, по его словам, Украина и наращивает динамику обустройства распределенной генерации, но учитывая критическое состояние энергетики, этого недостаточно.

