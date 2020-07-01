Украина пока не способна заменить традиционное образование дистанционным – глава профильного комитета ВР

По его словам, именно дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, несмотря на критику.

Председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии «Слуга народа» Сергей Бабак считает, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях вызовов, связанных с коронавирусом.

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В интервью "Радио Свобода" он отметил, что сейчас дистанционное образование и онлайн-образование в Украине не могут заменить очного образования, а лишь могут служить «дополнительным инструментом» для получения знаний.

«Делать его полноценным? Оно еще к этому не готово технологически, и это совсем другие методы преподавания», - сказал Бабак.

При этом он добавил, что именно дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, несмотря на критику, в том числе со стороны родителей. «Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы («Мне не с кем оставить ребенка») ... Я все понимаю. Есть очень много причин, и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям», - считает Бабак.

Напомним, Министерство образования планирует с сентября продолжить проект "Всеукраинская школа-онлайн". При этом, в каком формате будет длиться проект - пока неизвестно.

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