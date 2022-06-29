Защита Родины - конституционная обязанность граждан, напоминают эксперты.

Повестки, которые выписывают в Украине в рамках мобилизации, бывают нескольких видов.

Об этом информирует 24 канал со ссылкой на опрошенных юристов.

Выделяют такие виды повесток:

Повестка - направление на прохождение медицинской комиссии.

Повестка - призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).

Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".

Юрист Екатерина Анищенко объясняет, что военнообязанных без боевого опыта на передовую не отправляют, все мобилизованные проходят обучение. В военное время оно длится от недели до трех месяцев.

По ее словам, за уклонение от первых видов повесток грозит административная ответственность - штраф 3400-5100 гривень. В случае игнорирования мобилизационной повестки ответственность становится уголовной - это лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам адвоката Лидии Карплюк, полицейские в настоящее время вправе осуществлять административное задержание (до трех часов, в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток) при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Поэтому пренебрегать повестками не стоит, при этом не забывая, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины", - напомнила она.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Также УНИАН сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.