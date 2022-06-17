Мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, которые ведут оборону государства от оккупантов.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
Он отметил, что разбивать мобилизацию в Украине на какие - то волны-нецелесообразно.
"Мобилизацию нецелесообразно разбивать на какие-то волны и этапы. Мобилизация ведется в соответствии с указом президента и в связи с введением в Украине военного положения", - пояснил он.
По словам Мотузяника, по состоянию на сегодня, мобилизационные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до того времени, сколько необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ, а также подразделения других сил обороны.
"Этот процесс продолжается", – сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, 8 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что на некоторых направлениях в районе Северодонецка силы врага кое-где превышают ВСУ в 10 раз. "Именно Северодонецк - стратегическая цель, после которой они будут пытаться осуществлять штурмовые действия в Лисичанске, отрезать пути коммуникации, а оттуда продолжить наступление на Донбассе", - сказал тогда Мотузяник.