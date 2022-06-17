Мобилизация в Украине продолжается согласно указу президента Зеленского.

Мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, которые ведут оборону государства от оккупантов.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Он отметил, что разбивать мобилизацию в Украине на какие - то волны-нецелесообразно.

"Мобилизацию нецелесообразно разбивать на какие-то волны и этапы. Мобилизация ведется в соответствии с указом президента и в связи с введением в Украине военного положения", - пояснил он.

По словам Мотузяника, по состоянию на сегодня, мобилизационные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до того времени, сколько необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ, а также подразделения других сил обороны.

"Этот процесс продолжается", – сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 8 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что на некоторых направлениях в районе Северодонецка силы врага кое-где превышают ВСУ в 10 раз. "Именно Северодонецк - стратегическая цель, после которой они будут пытаться осуществлять штурмовые действия в Лисичанске, отрезать пути коммуникации, а оттуда продолжить наступление на Донбассе", - сказал тогда Мотузяник.

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