В ночь на 24 июня в украинском небе снова летают дроны-камикадзе типа "Shahed", силы противовоздушной обороны отражают новую российскую атаку на страну.

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Обновлено в 00:33: Сейчас российские дроны заметили южнее Киева, курс - западный. Также новые группы БПЛА видят на Сумщине, курс западный.

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По данным Командования Воздушных сил ВСУ от 23:42, беспилотные летательные аппараты фиксировали на востоке Киевской области (летели в направлении столицы), востоке Черниговщины (курс западный) и востоке Сумщины (также западный).

Дроны из акватории Черного моря заходили на Николаевщину восточнее границы с Одесской областью, в Одесскую область - в районе Южного, в направлении Одессы и Черноморска.

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