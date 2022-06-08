При этом врученная повестка еще не означает, что человека обязательно призовут.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Ответ Сухопутных войск на волнующий многих украинцев вопрос публикует "РБК-Украина".

Отмечается, что вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления и руководителей предприятий.

Кроме того, повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, работы, а также на улице, на блокпостах.

Как рассказали в ВСУ, законом не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности. В этом документе указывается дата и время прибытия в территориальный центр, чтобы человек прошел медосмотр.

При этом врученная повестка еще не означает, что человека обязательно призовут.

Если человек не явится по вызову в военное время, это грозит штрафом от 1700 до 3400 гривень. Также Нацполиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования, отметили в ведомстве.

Кроме того, ст. 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва в особый период - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Волны мобилизации: кого мобилизуют в Украине

Всего в Украине предусмотрено четыре волны мобилизации. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет. Но призыву подлежат не все, а лишь необходимое для ВСУ количество солдат.

Первая очередь мобилизации - это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья очередь мобилизации или мобилизационный резерв - военнообязанные граждане, закончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса.

Четвертая очередь или общественный резерв - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.