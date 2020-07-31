Стало известно, когда может начаться новый учебный год у студентов: даты от Минобразования

Решение будет приниматься в каждом регионе в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Новый учебный год в украинских высших учебных заведениях может начаться с 1 сентября, однако вузы, согласно закону о высшем образовании, имеют право самостоятельно определять формы обучения и организации образовательного процесса.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, об этом на вчерашнем совещании по подготовке к новому учебному году заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

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"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет нужно принимать учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения нужно принимать с оглядкой на безопасность наших детей", - отметил Шмыгаль.

В то же время Минобразования рекомендует вузам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений. В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

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для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

для студентов ОС Магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, накануне главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации образовательным учреждениям для работы с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.

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