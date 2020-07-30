В частности, перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников об их самочувствии, на занятиях защитные маски можно не использовать, при передвижении по помещению ношение масок является обязательным.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации образовательным заведениям для работы с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, временные рекомендации разработаны для заведений внешкольного, общего среднего, профессионального предвысшего образования, профтехов и вузов.

Так, вход в заведение образования возможен только в защитной маске или респираторе. В период карантина в заведения не допускать родителей или сопровождающих лиц - кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью.

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При этом, на занятиях защитные маски или респираторы можно не использовать. В то же время во время передвижения по помещению заведения ношение масок является обязательным.

Согласно рекомендациям, перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии. Тех, у кого будут обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний, оперативно направлять к медработнику для осмотра.

Также персоналу будут проводить обязательную термометрию и не допускать в заведение с температурой выше 37,2 С. В то же время для учеников и студентов температурный скрининг не будет обязательным.

Учреждениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс. В частности, проводить занятия на открытом воздухе, по возможности, предусмотреть возможность определять разное время начала и окончания занятий, перерывов для различных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях. В заведении необходимо будет предотвращать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижение между кабинетами и аудиториями.

Вместе с тем, на период карантина заведения должны обеспечить следующие условия безопасности: места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения, сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры, подготовленные санитарные комнаты (жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук, плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля), оборудованные медпункты (бесконтактные термометры, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты), разметка на полу для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам, проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия, очищение и дезинфекция поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня).

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Кроме того, рекомендации устанавливают особенности организации питания. Так, в период карантина не разрешается питание по типу «шведского стола» и с самообслуживанием. Заведения также должен иметь график питания учащихся/студентов. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х человек.

Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Руководители заведений также должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и соискателей о том, как предотвратить заражение и распространение коронавируса, как реагировать на симптомы COVID-19, как правильно использовать и утилизировать маски/респираторы, перчатки. Кроме того, заведениям рекомендовано разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной со случаями COVID-19 в заведении.

Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников заведения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в начале и конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

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