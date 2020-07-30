Ляшко утвердил временные рекомендации образовательным заведениям для работы с 1 сентября
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации образовательным заведениям для работы с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, временные рекомендации разработаны для заведений внешкольного, общего среднего, профессионального предвысшего образования, профтехов и вузов.
Так, вход в заведение образования возможен только в защитной маске или респираторе. В период карантина в заведения не допускать родителей или сопровождающих лиц - кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью.
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При этом, на занятиях защитные маски или респираторы можно не использовать. В то же время во время передвижения по помещению заведения ношение масок является обязательным.
Согласно рекомендациям, перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии. Тех, у кого будут обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний, оперативно направлять к медработнику для осмотра.
Также персоналу будут проводить обязательную термометрию и не допускать в заведение с температурой выше 37,2 С. В то же время для учеников и студентов температурный скрининг не будет обязательным.
Учреждениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс. В частности, проводить занятия на открытом воздухе, по возможности, предусмотреть возможность определять разное время начала и окончания занятий, перерывов для различных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях. В заведении необходимо будет предотвращать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижение между кабинетами и аудиториями.
Вместе с тем, на период карантина заведения должны обеспечить следующие условия безопасности: места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения, сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры, подготовленные санитарные комнаты (жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук, плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля), оборудованные медпункты (бесконтактные термометры, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты), разметка на полу для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам, проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия, очищение и дезинфекция поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня).
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Кроме того, рекомендации устанавливают особенности организации питания. Так, в период карантина не разрешается питание по типу «шведского стола» и с самообслуживанием. Заведения также должен иметь график питания учащихся/студентов. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х человек.
Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.
Руководители заведений также должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и соискателей о том, как предотвратить заражение и распространение коронавируса, как реагировать на симптомы COVID-19, как правильно использовать и утилизировать маски/респираторы, перчатки. Кроме того, заведениям рекомендовано разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной со случаями COVID-19 в заведении.
Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников заведения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.
Салон транспорта необходимо дезинфицировать в начале и конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.
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