В Минздраве рассказали, пойдут ли дети в школу 1 сентября (видео)

Министр также анонсировал утверждение правил пребывания учащихся в школах - это планируют сделать уже завтра.

В большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.

В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, у Минздрава есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты

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"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем количестве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября", - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение относительно правил (пребывания учащихся в школах, - УНИАН). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября.

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