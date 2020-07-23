В МОН рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября

Только в "красной" зоне есть запрет на посещение заведений образования.

В Министерстве образования и науки рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" по новому постановлению об адаптивном карантине.

Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий, сообщает "Украина 24".

"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на "красном" уровне есть запрет на посещение заведений образования", - рассказала Мандзий.

Читайте такжеКабмин продлил карантин в Украине до конца лета

По словам Мандзий, уровень эпидемической ситуации устанавливается на определенный период времени.

"Если в вашей области есть случаи заболевания, и вы понимаете, что заболеваемость большая, это означает, что отдельные территории в области будут относиться к другому уровню (эпидемиологической ситуации - ред.)", - сказала заместитель министра образования.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы в новом учебном году. В частности, он не исключил разделения предметов по формату их изучения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram