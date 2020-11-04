ОП указывает, что для таких поступающих будут действовать несколько механизмов получения высшего образования.

Президент Владимир Зеленский поручил гарантировать возможность детям погибших от коронавируса медиков учиться в вузах за государственный счет.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Отмечается, что уже по поручению Зеленского готовится соответствующий законопроект.

Льготу при поступлении в вузы на уровне с абитуриентами – детьми погибших воинов АТО/ООС – получат дети медиков, у которых погибли один или два родителя.

Офис президента указывает, что для таких поступающих будут действовать несколько механизмов получения высшего образования за государственный счет.

"Медики сегодня находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса в нашей стране. Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украина будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни", – заявил глава ОП Андрей Ермак.

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Автор: Яна Ставская