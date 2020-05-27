Врач рассказала, как не заразиться COVID-19 во время посещения храмов на Троицу

Церкви должны были бы полностью запретить целование икон во время эпидемии COVID-19, считает врач.

Богослужения на Троицу, которая в 2020 году выпадает на 7 июня, рекомендуется проводить под открытым небом с соблюдением социальной дистанции между верующими.

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Такое мнение выразила Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, передает «Обозреватель». "Должно быть ограниченное количество людей, которые заходят в церковь. Должно быть отменено пользование одной ложечкой или одним каким-то прибором. Церкви должны были бы полностью запретить целование икон на это время", – подчеркнула она.

Врач напомнила о том, что в регионах, в которых верующие массово проигнорировали карантинные рекомендации и посетили богослужение на Пасху, были обнаружены вспышки коронавирусной инфекции, ослабление карантина там не произошло.

"Если у людей есть потребность обращаться к Богу, они могут это делать, но в безопасной форме. Давайте будем разумными. Давайте ослабим карантинные меры, но будем ответственными, чтобы потом к ним не вернуться", – призвала она.

"Сейчас очень важно не ослаблять карантин для людей 65+, которые находятся в домах престарелых, для пожилых людей, для наших родителей. Необходимо максимально продлить их социальную изоляцию, передавать, покупать им продукты, чтобы они не ходили в магазины, в супермаркеты – туда, где большие скопления людей", – порекомендовала Богомолец.

Напомним, в трех монастырях Киева, в которых были зафиксированы вспышки COVID-19, отменили карантин. Речь идет о Киево-Печерской лавре, Ионинском монастыре и Свято-Покровском мужских монастырях.

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