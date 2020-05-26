Карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях снят

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что перед отменой ограничений на территориях и в зданиях религиозных объектов провели полную дезинфекцию.

Карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Покровском монастырях снят.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга. «В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях», - сообщил мэр.

Он добавил, что за весь период карантина священникам и монахам сделали более тысячи лабораторных ПЦР-тестов.

«Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина удалось локализовать очаги заболевания», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что перед отменой карантинных мероприятий на территориях и в зданиях религиозных объектов провели полную дезинфекцию.

«Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий: «Берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не собирайте в храмах большое количество людей, чтобы не произошло новых вспышек болезни», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля на карантин из-за вспышки коронавируса были закрыты Киево-Печерская лавра, Ионинский и Свято-Покровский монастыри.

С 22 мая в рамках перехода к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение ограничений, в Украине, в том числе, разрешено отправлять службы в храмах, если в их помещениях находиться один человек на 10 кв. м.

В Киеве по состоянию на утро 26 мая зарегистрирован 2 тыс. 710 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

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