Представители ТЦК могут запрашивать только документы, непосредственно касающиеся воинского учета, или удостоверение личности.

Во время военного положения проверки документов с участием сотрудников ТЦК стали привычным явлением во многих городах Украины. В то же время у людей часто возникают вопросы о том, какими полномочиями обладают представители территориальных центров комплектования, а какими – только полиция.

Адвокат Юлия Антонюк объяснила в комментарии УНИАН, может ли полиция останавливать для проверки документов в военное время, чем это отличается от остановки сотрудниками ТЦК и что в таких ситуациях разрешает закон.

Имеют ли право ТЦК проверять документы на улице – буква закона

По словам адвоката, во время мобилизационных мероприятий проверять военно-учетные документы могут представители ТЦК и СП, сотрудники полиции, а в отдельных случаях – представители Государственной пограничной службы.

При этом она подчеркнула, что главный вопрос не в том, имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы, а в том, о каких именно документах идет речь и какие меры могут быть при этом приняты.

Так, представители ТЦК имеют право проверять именно военно-учетные документы в соответствии с постановлением Кабмина №560, а вот требовать документы для установления личности и применять предусмотренные законом меры, в частности задержание, могут только полицейские, что определено статьей 32 Закона Украины "О Национальной полиции".

Эксперт подчеркнула, что человек имеет право попросить сотрудника ТЦК:

представиться;

назвать должность;

предъявить служебное удостоверение;

объяснить основание проверки.

"В то же время важно проводить разграничение между проверкой документов и применением принудительных мер. Сам факт проверки документов не дает сотрудникам ТЦК права задерживать человека силой и доставлять его в ТЦК", – пояснила юрист.

Имеют ли право ТЦК проверять документы – как реагировать на нарушения

В случае превышения полномочий со стороны сотрудников ТЦК, например, когда они требуют предъявить личные документы, Антонюк посоветовала прежде всего попросить представителя ТЦК подтвердить свои полномочия:

"Следует обратиться к ним: "Пожалуйста, предъявите свое удостоверение, чтобы я мог убедиться, что вы уполномоченное лицо, имеющее право проверять у меня эти документы"".

Она пояснила, что на практике не все сотрудники ТЦК имеют при себе служебные удостоверения, хотя именно они должны подтверждать законность проверки. Поэтому, если удостоверение не показывают, человек имеет право так же отказаться предъявить свои документы:

"Можно сказать: "У меня все в порядке с документами, но я могу предъявить их только на основании статьи 32 закона о Нацполиции. Вам я их показывать не буду, потому что не знаю, кто вы"".

Также адвокат обратила внимание, что закон предусматривает именно предъявление документов для осмотра, а не обязательную передачу их в руки. По ее словам, это важно, поскольку после передачи документов могут возникать конфликтные ситуации или попытки удерживать их до момента доставки человека в ТЦК.

Кроме того, по ее мнению, человек не должен предоставлять:

банковские документы;

информацию о счетах или доходах;

данные об имуществе;

медицинские справки, не касающиеся воинского учета;

личные записи или гражданские договоры.

Иными словами, в вопросе о том, имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы, важно, о каких документах идет речь: они могут попросить предъявить удостоверение личности для подтверждения данных, однако официально устанавливать личность – то есть задерживать человека и доставлять его в участок – имеет право только Национальная полиция.

