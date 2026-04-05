Мобилизация в Украине: народный депутат сказал, сколько мужчин не обновили данные в ТЦК

Михаил Цимбалюк подчеркнул, что обсуждение реформы ТЦК продолжается.

Около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных, нарушая законодательство, сказал в эфире Вечер.LIVE народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

По его словам, именно с этой категорией военнообязанных чаще всего происходят уличные столкновения.

"Примерно 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные в ТЦК. Как известно, все незаконные задержания, конфликты в большинстве случаев происходят с теми военнообязанными лицами, которые в течение четырех лет не обновляли данные в ТЦК. Они нарушают закон. Сегодня военное положение, и они должны наравне с другими выполнять свой долг", – сказал Цимбалюк.

Видео дня

Он добавил, что нужно проводить реальную реформу ТЦК, убрав сотрудников этого учреждения с улиц. "Это не их работа, они нарушают закон. Согласно действующему законодательству, они не имеют права находиться на улице и требовать документы, несмотря на то, что действует военное положение. Это имеет право делать полиция", – сказал Цимбалюк.

Депутат подчеркнул, что изменения в реформировании ТЦК продолжаются. В частности, удалось добиться того, что большинство сотрудников ТЦК – это ветераны войны.

"Почти 70% личного состава ТЦК – это парни и девушки, которые прошли фронт, и по состоянию здоровья они не годны к несению боевой службы. Дало ли это желаемый результат? К сожалению, нет, потому что эти люди иногда имеют обостренное чувство справедливости и требуют элементарного", – сказал он.

Мобилизация в Украине – последние новости

Напомним, что в одной из воинских частей выявили массовое нарушение – в нее попало около 2 тысяч человек, непригодных к службе по состоянию здоровья. Военный омбудсмен Ольга Решетилова подчеркнула, что в части проходит масштабная проверка.

В то же время глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отметил, что не стоит ждать значительных изменений в системе мобилизации. Он согласен, что процесс идет хаотично, но пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно.

