Получить наказание не помешала попытка обвиняемого совершить самоубийство в зале суда.

Раздельнянский суд в Одесской области приговорил обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко к 15 годам тюрьмы.

Читайте такжеРодственники убитой год назад 11-летней Даши Лукьяненко: "Хотим одного – справедливости"Как сообщает ТСН, зачитывания приговора в зале суда продолжалось нескольких часов. Предшествовало этому попытка 22-летнего обвиняемого Николая Тарасова совершить самоубийство прямо в зале суда. Он дождался пока в помещение войдут журналисты и операторы, потом заявил о своей невиновности, и что сегодня он умрет, а потом взял острый предмет и начал резать себе шею. Его остановили конвоиры.

После этого всех вывели из помещения, медики оказали мужчине помощь и заверили, что он может участвовать в заседании, и судьи начали зачитывать приговор.

Николая Тарасова обвиняют сразу в четырех преступлениях : покушение на изнасилование, похищение ребенка, убийство и надругательство над телом.

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области: детали

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла в середине июня 2019 году в родном поселке по дороге на танцевальный кружок. Ее искали шесть дней полиция, Нацгвардия и волонтеры. Привлекли даже кинологов и пилотов.

Участники поисковой операции прочесывали местность вокруг населенного пункта в радиусе 20 км. А нашли тело девочки в нескольких метрах от того места, где ее видели в последний раз, во дворе Тарасова, в выгребной яме.

Подозреваемый под давлением улик признался не только в совершении жестокого убийства, но и попытке изнасиловать девочку в своем доме.

Первое судебное заседание по делу состоялось около года назад. И это было единственное заседание, на котором присутствовали журналисты, дальше дело рассматривали в закрытом режиме. Сегодня прессе снова разрешили присутствовать в зале суда — уже на приговоре.

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Автор: УНИАН