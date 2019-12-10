На Одесщине начался суд в отношении подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Подозреваемый в суде отказался от данных ранее признательных показаний.

Сегодня в Раздельнянском районном суде Одесской области начался судебный процесс в отношении Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Одесской области Дарьи Лукьяненко.

Как сообщили УНИАН в суде, на вторник было назначено подготовительное заседание в отношении подозреваемого. Ему вменяется ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), п. п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) Уголовного кодекса Украины.

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Как отметили в суде, 10 декабря поступило заявление адвоката обвиняемого с просьбой отложить заседание в связи с тем, что он сегодня занят в заседании по другому уголовному производству в Белгород-Днестровском райсуде Одесской области.

В связи с этим в Раздельнянском суде объявлен перерыв, следующее заседание по делу Тарасова состоится 11 декабря.

На заседании Тарасов заявил, что не причастен к убийству девочки. Он отказался от данных ранее признательных показаний, сославшись на то, что признал свою вину под давлением правоохранителей, якобы применивших против него физическую силу.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня текущего года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме, задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

21 июня Тарасов помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

22 ноября обвинительный акт направлен в суд.