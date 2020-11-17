Шевченко рассказал о действиях правоохранителей.

Полиция не применяла чрезмерную силу в отношении протестующих под Верховной Радой предпринимателей, наиболее активных из них удалось нейтрализовать.

Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко в эфире канала "Украина 24".

Акция под парламентом, по его словам, завершилась и обошлось без тяжелых последствий.

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"Я бы не назвал это столкновениями, это толкотня была - естественная эмоциональная реакция людей, которые вышли на мирный протест. Они были недовольны, что в парламенте не приняли те решения, которые они хотели", - рассказал он.

По словам Шевченко, участники митинга "начали нарушать без особой агрессии, без применения каких-то вещей, которые могли быть использованы как оружие".

"Скорее эмоционально пытались подойти к стенам парламента. Там определенная зона безопасности, нельзя это делать - соответственно, вмешались и полицейские и гвардейцы, поскольку гвардейцы так же несли службу, и таким тактическим приемом как вытеснение вернули их на те позиции, где они и должны находиться - за забор", - пояснил он.

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Шевченко добавил, что утром одного протестующего доставили в райотдел и составили админпротокол за препятствование нардепам попасть в здание Рады.

"Неприятный эпизод, но без тяжелых последствий и даже без применения спецсредств обошлось", - отметил он.

Представитель главы МВД добавил, что наиболее ярых правонарушителей полицейские "вывели из рядов, кого-то вынесли без применения чрезмерной силы и спецсредств".

Стычки под Радой: что известно

Сегодня физлица-предприниматели проводили под Верховной Радой многотысячный митинг с требованием отменить фискализацию бизнеса, а также отменить карантин выходного дня.

4 ноября парламент не смог принять законопроект, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

Предприниматели намерены вернуться с новым митингом под Раду 4 декабря.

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Автор: УНИАН