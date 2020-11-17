Правоохранители оттеснили митингующих от здания ВР, задержанных нет.

Протестующие во второй раз пытались прорваться в Верховную Раду. Здание охраняет полиция.

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Как передает корреспондент УНИАН, под парламентом произошли столкновения предпринимателей с полицией. Люди хотели прорваться под купол.

Полиция применила слезоточивый газ.

Ранее правоохранителям приходилось буквально выводить демонстрантов под руки, чтобы те не попали в зал заседаний. Кое-где люди вырывались из ограждающего оцепления полиции и самостоятельно делали очередные вылазки в Раду.

Предыдущей попытке митингующих зайти к депутатам правоохранители предотвратили.

Видео: Telegram- канал Политика Страны, Twitter Радіо Свобода

По состоянию на 16:30 столкновения возобновилась.

Під Радою відбулися сутички. Після того, як депутати провалили відстрочку касових апаратів для ФОП, протестувальники спробували прорватися до парламенту. Їх блокували правоохоронці pic.twitter.com/VWh8uz1JWg — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 17, 2020

По состоянию на 17:00 правоохранители оттеснили митингующих от здания ВР, задержанных нет.

«Чтобы восстановить правопорядок, правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные столкновения. В настоящее время задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Столкновения под Радой 17 ноября

Сегодня в Киеве возле Кабинета министров и Верховной Рады проходит акция протеста представителей микро - и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.

Утром участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Впоследствии полиция взяла под усиленную охрану центр столицы.

Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.

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Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк, Богдан Слуцкий