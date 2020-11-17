Протестующие во второй раз пытались прорваться в Верховную Раду. Здание охраняет полиция.
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Как передает корреспондент УНИАН, под парламентом произошли столкновения предпринимателей с полицией. Люди хотели прорваться под купол.
Полиция применила слезоточивый газ.
Ранее правоохранителям приходилось буквально выводить демонстрантов под руки, чтобы те не попали в зал заседаний. Кое-где люди вырывались из ограждающего оцепления полиции и самостоятельно делали очередные вылазки в Раду.
Предыдущей попытке митингующих зайти к депутатам правоохранители предотвратили.
Видео: Telegram- канал Политика Страны, Twitter Радіо Свобода
По состоянию на 16:30 столкновения возобновилась.
Під Радою відбулися сутички. Після того, як депутати провалили відстрочку касових апаратів для ФОП, протестувальники спробували прорватися до парламенту. Їх блокували правоохоронці pic.twitter.com/VWh8uz1JWg— Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 17, 2020
По состоянию на 17:00 правоохранители оттеснили митингующих от здания ВР, задержанных нет.
«Чтобы восстановить правопорядок, правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные столкновения. В настоящее время задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.
Столкновения под Радой 17 ноября
- Сегодня в Киеве возле Кабинета министров и Верховной Рады проходит акция протеста представителей микро - и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.
- Утром участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Впоследствии полиция взяла под усиленную охрану центр столицы.
- Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.
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