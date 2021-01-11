Министр здравоохранения Максим Степанов назвал цели введения жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он пояснил, что в период новогодних праздников было большое количество контактов между людьми, которые в обычной жизни не пересекаются.
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"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других праздников. У нас было перемещение людей. Все эти действия, большая мобильность населения предусматривают большое количество контактов. И как следствие - увеличивается риск инфицирования", - сказал Степанов.
В связи с этим, по словам министра, в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников.
"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. Второе, у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этом и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных гриппом", - сообщил министр.
Он добавил, что грипп является сезонным заболеванием, которое часто имеет осложнения, как после коронавируса.
Степанов также подчеркнул, что постановление о введении жесткого карантина было принято еще 9 декабря, то есть за месяц.
"Мы об этом рассказывали в течение декабря достаточно подробно ... Точно можно было рассчитать, какое количество носков или футболок нужно человеку на данный момент. Даже если вы не успели купить, вы спокойно можете это сделать с помощью интернет-магазинов", - сказал глава Минздрава.
Локдаун в Украине: что известно
- В Украине с 8 января вступил в силу второй локдаун через коронавирус. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер до полуночи 25 января.
- Максим Степанов заявил, что в Украине после праздников возможен рост заболеваемости COVID-19. Из-за этого, в частности, и был введен жесткий карантин.
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- В Украине введен не локдаун, а жесткий карантин - Степанов
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