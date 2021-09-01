На комментарии чиновника обратили внимание ЛГБТ-активисты.

Советник городского головы Хмельницкого Назарий Чепко захейтив открытие бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе.

На комментарии пользователя Instagram под никнеймом 88virnyj (14/88 используется в кругах правых как закодированное приветствие "Хайль Гитлер" – ред.) обратили внимание ЛГБТ-активисты, разместив скриншоты ветки диалога в Facebook.

Под заметкой местного сообщества, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, пользователь 88virnyj ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".

Как оказалось, профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко. Сам мужчина отметил, что является ветераном российско-украинской войны.

Чепко дважды безуспешно баллотировался в областной совет: в 2015-м по мажоритарному 60-му округу от "Свободы", а в 2020-м – 12-м в списке Команды Симчишина.

По информации Честно, Чепко является членом ВО "Свободы".

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Автор: Иван Бойко