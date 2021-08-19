Наиболее толерантными являются поколения Независимости, особенно 16-24 года.

47% опрошенных украинцев негативно относятся к ЛГБТ сообществу, 42% - к чайлдфри.

Такие данные социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации" обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

Как показывает анализ ценностей, украинцы охотно декларируют важность универсализма и доброты, однако они не показали терпимости в блоке исследования толерантности. 47% негативно относятся к ЛГБТ сообществу, 42% - к чайлдфри (люди, которые решили не иметь детей), около половины относятся к ним нейтрально, 7-8% - положительно.

Отношение к людям, которые не верят в Бога, более толерантное: только 28% их не воспринимают, а 63% в целом относятся нейтрально, 8% - положительно.

В исследовании сказано, что молодые женщины 16-24 лет создали отдельный тренд по уровню высокой толерантности – из них треть относится положительно к ЛГБТ и чайлдфри, при том, что среди молодых мужчин этого же возраста таких втрое меньше.

В целом поколение Независимости оказалось самым толерантным, особенно в возрасте 16-24 года. До всех трех категорий их отношение скорее нейтральное (60-70%), еще около 20% относятся к этим категориям положительно, 20% – отрицательно. Они имеют не только нейтральное отношение, но и частично положительное к ЛГБТ (19%), потому что они растут во времена, когда сообщество является более публичным, и это давно не считается болезнью или отступлением от нормы. К тем, кто не хочет иметь детей (21% положительно), потому что они сами еще не задумываются о них, и это кажется им вполне нормальным. И к тем, кто не верит в Бога, положительно относятся 17%, потому что они и сами не очень верят.

В то же время, уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в старшем возрасте (61+), и среди них к людям, которые не хотят иметь детей, преобладает негативное отношение (66%), так же как и к ЛГБТ (65%).

Среди регионов наиболее толерантен Киев. А вот Восток и Запад схожи в своем консерватизме, разница лишь в том, что религиозный Запад менее толерантен к неверующим, а Донбасс – к ЛГБТ-сообществу. Больше всего не воспринимают прозападные ценности избиратели Юрия Бойко и Евгения Мураева. В то же время, избиратели Владимира Зеленского вместе с избирателями Петра Порошенко относительно толерантнее ко всем категориям (среди них преобладает нейтральное отношение).

Читайте такжеПоловина украинцев выступает за возобновление смертной казни в Украине – опрос

Справка. К 30-летию независимости Украины Социологическая группа "Рейтинг" провела первое масштабное социологическое исследование с 20 июля по 9 августа. Методом телефонного интервью было опрошено 20 тысяч респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крым и Донбасса.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Надя Пришляк