Почему ремонт маленькой ванной обходится дороже, чем большой, - мастер

Верхний предел цены фактически зависит от стоимости плитки и сантехники.

Ванная комната часто становится самым дорогим помещением в квартире, если считать расходы на квадратный метр. Причина не только в плитке или сантехнике. Мастер-плиточник Александр Лысый в комментарии УНИАН рассказал, от чего на самом деле зависит цена ремонта ванной, почему маленькое помещение иногда обходится дороже большого, сколько стоит ремонт "под ключ" и на чем не стоит экономить.

Почему ремонт ванной - самый дорогой в квартире в расчете на квадратный метр? Из чего реально складывается эта цена?

"Если не учитывать стоимость самой плитки, поскольку плитка может стоить от 500 грн за м² и бесконечно - у меня была плитка с позолотой и кристаллами Swarovski, - то сейчас нельзя сказать, что ремонт ванной в разы дороже, чем ремонт во всей квартире в пересчете на стоимость м2. В целом ремонт в ванной начинается с штукатурки - её стоимость такая же, как и во всей квартире. Далее - сантехника, и здесь уже становится интереснее", - говорит мастер.

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Базовая сантехника обычно предполагает простые решения: обычные открытые смесители, напольный унитаз, стандартную ванну и керамический умывальник. В таком варианте затраты на материалы и монтаж значительно ниже.

Зато сантехника премиум-уровня, требующая скрытых смесителей, подвесного (консольного) унитаза, душевой зоны с поддоном и декоративных элементов, интегрированных в плитку, а также скрытых систем вентиляции, ощутимо ударяет по карману.

В таком случае стоимость материалов может быть на 80% и более выше, а монтаж значительно дороже, ведь требует дополнительных работ, говорит специалист.

"Далее - теплый пол: делать или не делать? Правильная подготовка к укладке плитки - это гидроизоляция всего санузла. Затем плиточные работы, где цена зависит от размера плитки и её стоимости, и начинается от 800 грн за квадрат. Добавляем дополнительные работы по плитке: подрезка, отверстия, резка под 45 градусов, затирка, силикон. Вот так и формируется стоимость работ в ванной", - подытожил мастер.

Правда ли, что маленькая ванная (3-4 м²) в пересчете на метр обходится дороже, чем большая? И, если установка унитаза, бойлера, душевой кабины обходится одинаково для маленькой и большой ванной комнаты, то на небольшой площади не на чём сэкономить?

"Я бы сказал, что не сама площадь пола ванной влияет на стоимость работ за м². Больше влияет сложность работ и наличие ниш из плитки, дверей скрытого монтажа с откосами к ним из плитки. Желание иметь полочку из плитки. Или когда сантехника выступает и появляется откос, и требуется подрезка под 45 градусов. В домах, конечно, бывают ванные комнаты площадью 10-15 м² по полу, и там стоимость м² будет дешевле, чем в ванной площадью 4-6 м²", - пояснил мастер.

В то же время, если ванная комната небольшая - около 4 м² - без ниш, дополнительных полок или сложных конструкций - её обустройство обычно обходится дешевле. Но с увеличением площади появляется больше возможностей: можно установить отдельно ванну и душевую кабину, сделать перегородку из кирпича с облицовкой плиткой, добавить биде вместо одного лишь гигиенического душа, встроенные полки, скрытые двери и другие элементы. И, соответственно, стоимость квадратного метра будет выше.

"Или в маленькой ванной можно сделать плитковую панель, умывальник и вытяжку из плитки, а в большой - просто четыре ровные стены. И тогда маленькая уже будет дороже большой. Поэтому всё очень индивидуально, и каждая ванная обходится по-разному. А если сравнить две простые ванные комнаты, отличающиеся только площадью пола, то меньшая будет дороже за м², но не намного - на 10-20 %", - подытожил эксперт.

Каковы реальные ценовые диапазоны на 2026 год - бюджетный ремонт, чтобы "освежить", стандарт "под ключ" и премиум? И сколько стоит работа, а сколько - материалы?

"Бюджетный ремонт, а именно только укладка плитки, на данный момент могу оценить в 2300 грн за м² по полу и стенам. То есть ванная площадью 25 метров будет стоить 60 000 грн. Если рассчитывать "под ключ", то бюджетный ремонт может обойтись в 5000-6000 грн за метр уже с материалами, то есть за ту же ванную комнату площадью 25 м² получится 150 000 грн", - отметил специалист.

Средний бюджет на плиточные работы составляет примерно до 3500 грн за м², а ремонт ванной комнаты "под ключ" - ориентировочно 7000-8000 грн за м². В премиальном сегменте стоимость плиточных работ начинается от 4000 грн за м², а полный ремонт может стоить от 10 000 грн за м², добавил он.

Верхний предел цены фактически зависит от стоимости плитки и сантехники. При этом базовые коммуникации - трубы водоснабжения и канализации - в большинстве случаев имеют примерно одинаковую цену, а разница возникает из-за количества сантехнических приборов и точек подключения.

В то же время мастер добавил, что просто "освежить" ванную комнату, например, лишь заменив затирку или силикон, полноценным ремонтом назвать сложно.

Чем отличается стоимость ремонта в старой хрущевке/сталинке по сравнению с новостройкой: демонтаж чугунной ванны, кривые стены, старая проводка без заземления, перенос труб? Насколько это увеличивает счёт?

"Стоимость ремонта в старом жилом фонде сильно отличается от новостройки, иногда демонтаж может быть масштабным, когда сносят даже стены. Поэтому стоимость может отличаться на 40-100 % и даже больше", - подчеркнул мастер.

А после этого ещё нужно выполнить основные отделочные работы. Сейчас люди редко решают просто заменить плитку в старой квартире без обновления коммуникаций, пояснил мастер.

Исключением могут быть случаи, когда ванная комната фактически не ремонтировалась ранее: плитки нет, трубы еще в нормальном состоянии, стены не требуют демонтажа, а нужно лишь снять старую стяжку и залить новую. В таком случае демонтажные работы могут составить примерно 20-30% от общей стоимости ремонта.

Какие скрытые расходы чаще всего "выскакивают" уже после демонтажа и сколько людям обычно приходится доплачивать сверх сметы?

"До начала демонтажа непонятно, в каком состоянии штукатурка, стяжка и даже сама прочность стен - это актуально для старого фонда, поэтому к смете может добавиться замена штукатурки, стяжки или даже самих стен. Замена труб, сантехники и проводки рассчитывается сразу и, как правило, не меняется. В целом стоимость может вырасти от 20% до 60-70%", - ответил специалист.

"При ремонте в старом фонде, когда рассчитывается полный демонтаж, включая стены, заказчиков часто пугают цифры - они говорят, что такого не может быть, мол, мои соседи два года назад делали ремонт и не ломали всё. А когда начинаешь расспрашивать, что именно делали соседи, заказчик уже понимает, что там допущены ошибки. Понимают, но только 20-30 % соглашаются сделать все правильно, а остальные делают "как у соседа", - подытожил мастер.

Также люди не всегда учитывают, какой объем мусора образуется во время такого ремонта. Например, полный демонтаж в старом фонде может означать несколько грузовиков строительного мусора, который, во-первых, нужно вынести, например, с верхних этажей, а во-вторых, заказать вывоз.

Где грань между "разумной экономией" и "опасной экономией"? На чем в "мокрой зоне" нельзя экономить, чтобы не залить соседей и не переделывать все через два года?

"Самая большая ошибка в современном ремонте - желание сделать все быстро. Банально - не успевает высохнуть основа, а уже дальше что-то делают. Также это пренебрежение техническими паспортами производителей строительных материалов и сочетание несовместимых материалов без подготовки одного основания под другое", - ответил эксперт.

Экономить также не стоит на скрытых коммуникациях - в частности, на сантехнических трубах и электропроводке, ведь после завершения работ заменить их будет сложно и дорого. В то же время важно не просто покупать самые дорогие материалы, а правильно подбирать их в соответствии с конкретными условиями и сочетать между собой, подчеркнул мастер.

"В влажных зонах большое значение имеет подготовка основания, правильно выполненная гидроизоляция и клей для плитки соответствующего класса. Правильно выполненная - я имею в виду не только то, как выполнена работа, но и сам материал, которым она выполнялась. В влажных зонах желательно не допускать использования гипсовых смесей (штукатурки) на стенах. Основание должно быть полностью сухим перед нанесением акриловой гидроизоляции. Все эти рекомендации описаны в инструкциях на упаковке, нужно только читать", - подчеркнул он.

"Разумно сэкономить можно на правильном подборе материала - самый дорогой не всегда нужен, выбирать проверенного исполнителя с опытом работы в этой сфере, чтобы не пришлось переделывать. Сразу установить качественную сантехнику с гарантией от производителя. Опасная экономия - это самые дешёвые материалы, игнорирование технических карт производителя и мастер, который говорит: "Я так 20 лет делаю и всё хорошо", - подытожил специалист.

справка Александр Лысый мастер-плиточник Выполняет плиточные работы любой сложности и специализируется в комплексном ремонте ванных комнат. В 2024 году получил 3-е место в Батле плиточников Украины.

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