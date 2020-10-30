Такой симптом появляется у некоторых больных в течение первых четырех недель заражения.

Примерно у 50% больных COVID-19 людей появлялся отек и покраснение пальцев ног. Воспаление напоминает обморожение и может продолжаться в течение нескольких месяцев.

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Об этом пишет ТСН, ссылаясь на The Telegraph.

Согласно исследованию Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии, так называемые "ковидные пальцы" появляются в течение первых четырех недель заражения.

"Похоже, есть определенная подгруппа пациентов, у которой после заражения COVID появляется воспаление пальцев ног, которое делает их красными и отечными, а потом они со временем становятся фиолетовыми", - рассказала врач-дерматолог Гарвардской Медицинской школы Эстер Фриман.

Она сообщает, что этот симптом проявляется в легкой форме и, в большинстве случаев, исчезает в течение 15 дней без медицинского вмешательства.

"Но мы наблюдали пациентов, у которых это продолжалось месяц или два", - отметила исследовательница.

В связи с зарегистрированными в Международном COVID-19 дерматологическом реестре данным, примерно у половины пациентов наблюдалось воспаление пальцев ног и около 16% из них были госпитализированы.

Симптомы коронавируса: что стоит знать

К наиболее распространенным симптомам инфицирования коронавирусом, по данным Всемирного здравоохранения, относятся:

лихорадка

сухой кашель

утомляемость

За полгода коронавирус как инфекция в Украине не поменял свое "поведение", однако стал несколько агрессивнее. У больных появились и новые симптомы.

Теперь к симптомам добавился насморк и першение в горле. Так, два-три дня наблюдается сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье. Кроме того, не всегда симптомом коронавируса является температура.

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Автор: УНИАН