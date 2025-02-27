В марте военнообязанных станут чаще штрафовать, предупреждает адвокат.

В Украине продолжается обязательная мобилизация, за нарушения правил которой военнообязанных будут штрафовать. Игнорировать штрафы ТЦК не получится - в таком случае лицо могут объявить в розыск, заблокировать банковские счета и даже изъять имущество.

О том, какие штрафы за неявку в ТЦК будут с 1 марта 2025 и будут ли военнообязанных штрафовать чаще, эксклюзивно для УНИАН рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Почему чаще начисляют штрафы ТЦК с 1 марта

По словам юриста Сергея Ланкина, ситуация со штрафами сейчас изменилась - нарушителей штрафуют чаще . Раньше ТЦК, как правило, не выносили постановлений за нарушение воинского учета, а сейчас все чаще мы сталкиваемся с тем, что ТЦК и СП активно привлекают людей к административной ответственности.

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В том числе, выносятся постановления за нарушения в случае неявки по повесткам, в том числе отправленным "Укрпочтой". Эксперт подтвердил существование случаев, когда мужчины во время очного совместного патрулирования сотрудников ТЦК и работников полиции получали повестки для прохождения ВВК, но не захотели сразу проходить военно-врачебную комиссию и получали штрафы. Сейчас такие дела оспаривают в судах.

Граждан, нарушивших правила воинского учета, сейчас, как и раньше, ТЦК вносят в реестр "Оберіг" как лиц, находящихся и розыске. Такой статус может сейчас принести проблемы гражданину, отмечает юрист. Дело в том, что некоторые предприятия находятся в состоянии переоформления статуса критически важных, и активно идет процедура перебронирования работников. Нарушение человеком правил воинского учета, в том числе наличие статуса "в розыске", помешает его бронированию.

Какие есть штрафы от ТЦК в 2025 году

Как отмечает УНИАН, размер штрафов от ТЦК указан в постановлении Кабмина №1487 о военном учете призовников:

от 17 000 до 25 500 гривень - для граждан;

от 34 000 до 59 000 гривень - для должностных и юридических лиц.

Если не оплатить всю сумму сразу, то после попадания в исполнительную службу она удвоится. При этом своевременная уплата не освобождает гражданина от выполнения обязанности, которую он проигнорировал.

Есть несколько причин, по которым могут выписать штраф от ТЦК: неявка по повестке, отказ проходить ВВК, порча или потеря военных документов, не постановка на военный учет (в том числе и женщин-медиков и юношей возрастом 17 лет), не уведомление ТЦК о трудоустройстве, переезд или смена семейного статуса.

Где посмотреть штрафы ТЦК на свое имя

Как узнал УНИАН, есть несколько способов, как узнать, есть ли штрафы на ваше имя. В случае совершения нарушения нарушителю должны прислать письмо по почте о начислении штрафа. Также проверить информацию можно самостоятельно на таких платформах:

Opendatabot (услуга платная - 99 гривень);

приложение Дія (раздел "Услуги" - "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета");

Единый реестр должников.

Самый надежный способ, как проверить себя на штрафы, это лично посетить ТЦК. Там вам расскажут о наличии штрафа и назовут причины его наложения.

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