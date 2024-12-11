По словам Дмитрия Франчука, в процессе вручения повесток есть несколько аспектов, которые влияют на их законность.

Гражданина Украины могут оштрафовать за неявку в ТЦК по повестке только при условии, что он сознательно проигнорировал повестку, которую вручили надлежащим образом. Об этом в комментарии УНИАН рассказал адвокат и активист Дмитрий Франчук.

По его словам, в процессе вручения повесток для воинского учета в Украине есть несколько важных аспектов, которые влияют на их законность, а также на возможность наложения штрафов за невыполнение обязанностей военнообязанных.

Так, повестка для уточнения данных, если ее оставили в почтовом ящике, передали родственникам или соседям, не считается врученной в соответствии с нормами законодательства.

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Кроме того, работодатель должен обеспечить, чтобы повестку военнообязанному вручили лично в руки.

Юрист подчеркнул, что чтобы повестка, отправленная по почте, считалась врученной, необходимо выполнить несколько условий:

Повестка должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении - то есть, военнообязанный должен лично поставить подпись о получении письма.

Должно быть уведомление о вручении. На почте остается отметка о том, что письмо было вручено адресату, или прописывается причина невручения (отсутствие по адресу, отказ от получения и т.д.).

Получатель имеет определенный срок для того, чтобы забрать письмо на почте. Если он этого не сделал, письмо считается врученным.

Если же повестку просто положили в почтовый ящик, говорит Франчук, это не влечет за собой никакой юридической ответственности со стороны адресата, ведь нет никаких доказательств того, что повестку получило именно то военнообязанное лицо, которому она адресуется:

"Письмо могло потеряться, возможно, его украли, или документ получил другой житель. Кроме того, такой способ вручения повестки нарушает право гражданина на получение информации лично".

Штрафы за неявку в ТЦК по повестке: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, какими были штрафы за неявку в ТЦК в ноябре. Уклонистов могут оштрафовать, лишить имущества и даже посадить в тюрьму.

Также мы сообщали, спасает ли уплата штрафа от службы в армии. Оплата штрафа является лишь "выполнением обязанности за нарушение", а именно неявку по повестке в определенную дату. При этом любая другая повестка (вызов на другую дату) и неявка в эту дату - будет новым нарушением.

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