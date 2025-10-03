Нардеп подчеркнул, что такой шаг особенно важен во время войны.

С 1 января 2026 года заработная плата учителей в Украине может вырасти на 50%. Это доведет средний уровень оплаты труда до 30 тысяч гривень в месяц. Об этом заявил народный депутат от "Слуги Народа" Руслан Горбенко в эфире "Новини.LIVE".

"Сейчас средняя заработная плата учителя в Украине - это 15 тысяч гривень, а если взять, например, управление классом или дополнительные учебные часы, это еще примерно 5 тысяч. Как раз есть предложение повысить в этом году денежное обеспечение наших учителей на 50%... В среднем это будет 30 тысяч гривень средняя зарплата учителя в Украине", - поделился он.

По словам Горбенко, такой шаг особенно важен во время войны. Он подчеркнул, что текущая зарплата учителей недостаточна, несмотря на важность их профессии.

Нардеп отметил, что рассматривается повышение минимальной зарплаты для педагогов, а не только для преподавателей с большим опытом работы и стажем. Он считает, что это решение поддержит всех работников образовательной сферы.

Профессия учителя остается одной из самых низкооплачиваемых в Украине

Напомним, что по данным исследования OLX Работа, которое есть в распоряжении УНИАН, типичная зарплата учителей в сентябре составила 12 500 гривень, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Количество отзывов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же.

Более того, воспитатели детских садов имеют более высокие зарплаты, чем учителя. В этом году их медианная зарплата выросла до 14 500 гривень, что на 11,5% больше, чем в 2024 году. Количество отзывов увеличилось на 12%, а количество объявлений выросло на 20%.

