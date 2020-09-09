Омбудсмена будет интересовать, среди всего, качество преподавания на государственном языке.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь начинает проверку всех русскоязычных школ Украины по соблюдению закона о языке и переходу на украинский язык обучения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Читайте такжеКабмин отменил изоляцию и обязательный тест на коронавирус для студентов из ОРДЛО и Крыма

Контролем за учебно-воспитательным процессом занимаются, согласно законодательству, местные органы управления образованием и МОН.

Однако Кремень пояснил, что отслеживать возможные речевые нарушения будет он.

«Поэтому по выполнению языкового законодательства, в отношении возможных нарушений, мы, конечно, будем проводить соответствующий мониторинг и в этом году, и в дальнейшей перспективе», – сказал он.

Омбудсмена будет интересовать, среди прочего, качество преподавания на государственном языке.

"Это можно будет увидеть, в частности, и по тем результатам, которые мы увидим на ГИА и ВНО", – добавил он.

Он прокомментировал и нынешние результаты оценивания.

«У меня есть такое подозрение, что вместе с тем кадровым голодом, который у нас есть в системе образования, вместе с ухудшением качества преподавания, вместе с уменьшением мотивации на преподавание качественным государственным языком других дисциплин, – мы имеем такие последствия», – отметил Кремень.

Омбудсмен напомнил, что норма закона о штрафных санкциях за нарушение языкового законодательства начнет действовать через 2 года.

"Сегодня мы можем готовить исключительно обращения в те или иные учреждения, организации по обращению граждан и по результатам мониторинга деятельности государственных учреждений в различных сферах", – сказал он.

Закон "Об образовании" в Украине: что известно

Законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти было рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителям соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

Верховная Рада, принимая закон о функционировании украинского языка как государственного, среди прочего, продолжила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская