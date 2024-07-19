Военный отметил, что закон принят с опозданием, но в Третьей штурмовой результат видят.

Закон о мобилизации принят с опозданием. Он не полноценный до сих пор и является лишь одной частью комплексной работы в вопросе мобилизации вообще общества.

Об этом в интервью NV заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. В то же время военный отметил, что этот закон даже с опозданием дал результаты, потому что была определенная волна людей, которые для себя приняли решение все же идти служить непосредственно в 3-ю ОШБр.

"Это люди, которые колебались, это люди, которые что-то ждали, думали. И принятие этого закона побудило их к более быстрому принятию решения, которое, на самом деле, является взвешенным, абсолютно взрослым и здоровым. Потому что нормальный человек, я думаю, выберет все же сам, куда идти, кем служить, как помогать, какое подразделение, специальность и все остальное, чем будет ждать, пока тебя заберут и отправят в бригаду или в подразделение, или вообще род войск, который будет абсолютно не твой, мягко говоря", - сказал он. Видео дня

Для бригады закон дал определенную волну в плане притока кадров. По его словам, процесс после этого закона также позволил пополнить и создать определенные резервы.

"Поэтому можно говорить, что результаты есть. Такие ли они, как хотелось бы, мне сложно говорить, потому что я не оперирую общими цифрами по Вооруженным силам. Но могу сказать за нас, за 3-ю ОШБр. Мы пополнение сознательных людей с добровольным решением получили", - сказал Жорин.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Как известно, до 16 июля 2024 года все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал, грозит штраф.

Ранее в Минобороны объяснили, как будут выбирать, кому отправлять повестки. Так, Генштаб ВСУ определяет свои потребности по определенным критериям, таким как профессиональные навыки, возраст и отсутствие бронирования. Далее ведомство направляет соответствующий запрос. Затем на основе ряда критериев ТЦК и СП формируют перечни, а дальше работают через повестки и работу с каждым военнообязанным.

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