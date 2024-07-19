Он отметил, что в 3-й ОШБр средний возраст намного ниже, чем в целом в армии – примерно 25 лет.

Сейчас костяк украинской армии составляют люди, которым более 40 лет. Часто приводится пример Израиля, где резерв формируют из людей, начиная с 18-летнего возраста, хотя призыв не означает, что их сразу отправляют на фронт.

Этот аспект в интервью Radio NV прокомментировал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он отметил, что в других странах тоже есть проблемы. В то же время согласился, что большая часть военных в украинской армии – люди, которым за 40.

"Во-первых, когда мы берем примеры других стран, надо тоже понимать, что у них на самом деле тоже достаточно проблем. В частности, когда в Израиле началась более горячая фаза их конфликта, их войны, то они тоже получили определенные проблемы с кадровым ресурсом. Но если говорить о нас, а не о примерах, то действительно в армии большая часть, пожалуй, это все же люди за 40 лет, которым трудновато выполнять те боевые задачи, которые перед ними ставят", – пояснил он.

Видео дня

По словам военного, в 3-й ОШБр средний возраст гораздо ниже – примерно 25 лет, поскольку службу там проходит много молодежи.

"Безусловно, проблема, которая сейчас есть, связана с тем, что мы сделали несколько ошибок в самом начале. Если бы мы с самого начала, во-первых, начали людям не "одевать на голову" надежды о каждых двух месяцах или каждых двух неделях, как это происходило, а сразу сказали правду, что будет трудно, долго и сложно, и начали процесс мобилизации общества... То сейчас мы имели бы ситуацию, когда мы не искали, не ловили бы, не наказаниями занимались, а у нас был бы за это время нормальный учет всего мужского населения призывного возраста, и мы бы выбирали тех, кто нам нужен сегодня в армии", – пояснил он.

По словам Жорина, тогда "не было бы вообще этой истории, истерии с тем, что кто-то кого-то ищет, кто-то кого-то ловит". Все бы стояли на учете, и мобилизовали бы исключительно тех, кто нужен по возрасту, специальности или опыту.

"Просто армия дает свой запрос, и мы уже получаем профессионалов, или людей, которые непосредственно нужны. И, безусловно, это было бы гораздо эффективнее. Однако это время мы потратили, я считаю, не совсем правильно. Мы занимались тем, что давали надежду на каждые две недели от информационного повода к следующему, от решения Конгресса к какой-то операции, к каким-то планам, к поддержке Запада", – продолжил он.

Военный отметил, что все время гражданское население жило в надеждах, что уже завтра-послезавтра все закончится.

"Хотя на самом деле мы должны были сразу трезво и по-взрослому понять, что ситуация крайне сложная, все мы живем в новых реалиях, и эти реалии – война, и мы все должны к ней готовиться. Тогда была бы ситуация абсолютно понятна, когда все готовы, но воюют только те, кому нужно. И безусловно, что в армии надо больше молодежи. На своей бригаде мы это меньше чувствуем, но мы как пример можем показать, что более молодая бригада в среднем своем возрасте способна выполнять более сложные задачи", – резюмировал Максим Жорин.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Как известно, до 16 июля 2024 года все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал, грозит штраф.

Ранее в Минобороны объяснили, как будут выбирать, кому отправлять повестки. Так, Генштаб ВСУ определяет свои потребности по определенным критериям, таким как профессиональные навыки, возраст и отсутствие бронирования. Далее ведомство направляет соответствующий запрос. Затем на основе ряда критериев ТЦК и СП формируют перечни, а дальше работают через повестки и работу с каждым военнообязанным.

Вас также могут заинтересовать новости: