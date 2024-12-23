Железняк надеется, что в начале следующего года законопроект будет вынесен в сессионный зал.

Комитет Верховой Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о декриминализации порно за основу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что проект закона поддержали 11 членов комитета. Еще двое воздержались.

"Напомню, эта версия более консервативная и готовилась больше года в дискуссии с комитетом и рабочей группой. Надеюсь, в начале следующего года сможем вынести в зал", - сказал Железняк.

Видео дня

Железняк отметил, что речь идет именно о декриминализации порно, а не его легализации.

"Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах. И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - добавил Железняк.

Декриминализация порно в Украине: что известно

Проект закона №12191 о декриминализации порно зарегистрировали в ВР в ноябре 2024 года. Им, в частности, предполагается отменить тюремное заключение за съемку и распространение видео интимного характера. Среди исключений - порно без согласия, экстремальное порно, порно с детьми и распространение среди детей.

Накануне нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что 350 моделей Onlyfans в Украине уже задекларировали 305,4 миллиона гривен дохода и уплатили 59 миллионов гривен НДФЛ и военного сбора.

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