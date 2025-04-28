Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 млн гривен.

За три года, с 2020 по 2022, украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 миллионов долларов. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в интервью "Экономической правде".

По словам Кравченко, Украина в конце 2024 года начала получать данные от разных стран в рамках автоматического обмена информацией о получении доходов украинцами на международных онлайн-платформах.

В частности, налоговая получила информацию о 5 435 физических лицах, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 036 аккаунтов OnlyFans.

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"Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 миллионов гривен. 606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен", - сказал Кравченко.

Он отметил, что сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. А общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам с 2020 по 2022 годы - 111 миллионов долларов.

"Поскольку Великобритания и другие страны предоставляют нам ту или иную информацию, мы можем ее использовать, и государственный бюджет будет получать еще больше денег. Те, кто находятся в тени или не платят налоги, мы до них доберемся", - подчеркнул глава ГНС.

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Как писал УНИАН, в конце 2024 года следственный судья Шевченковского районного суда Киева принял решение о предоставлении сотрудникам Бюро экономической безопасности доступа к информации обо всех украинцах, зарегистрированных и получающих доходы на платформе OnlyFans.

Тогда же народный депутат Даниил Гетманцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2024 года 350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном состоянии и доходах, задекларировав 305,4 миллиона гривен дохода.

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