Наши военные и все наши люди - потомки тех, кто преодолел нацизм, одержат победу снова, подчеркнул президент Украины.

Ни одно зло не избежит ответственности, не сможет спрятаться в бункере.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в День памяти и примирения, когда наше государство вспоминает все жертвы Второй мировой войны.

Символично, что президент записал обращение на фоне обстрелянной российскими оккупантами девятиэтажки в Бородянке в Киевской области.

Владимир Зеленский отметил, что весь цивилизованный мир, вспоминающий всех жертв нацизма во Второй мировой войне, в этот день говорит "Никогда снова". Однако слово "Никогда" стерли 24 февраля ударами ракет, разбудивших всю Украину. Поэтому только осталось "Снова".

Глава государства отметил, что для многих украинцев, несмотря на май на календаре, продолжается февраль.

"Может ли быть черно-белой весна? Может ли быть вечным февраль? Могут ли золотые слова потерять цену? К сожалению, Украина знает ответы на все эти вопросы. К сожалению, эти ответы – да", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины продемонстрировал последствия российского преступления в Бородянке. Свое обращение глава государства записал на фоне обстрелянного и обгоревшего дома, отметив, что это не военный объект и не секретная база.

Президент отметил, что такой бессмысленный вопрос, однако интересно, чем "второй армии мира" угрожала Бородянка? Почему на нее оккупанты сбрасывали 250-килограммовые фугасные бомбы, из-за чего город просто онемел?

Зеленский подчеркнул, что в Бородянке жили люди, прилагавшие все усилия для победы над нацизмом. Здесь и гибли мирные жители, которых когда-то убивали нацисты. Однако тогда люди боролись за мир и покой, будущее своих детей и жизнь, которая была в городке до 24 февраля.

"Просто взгляните на этот дом. Когда-то здесь были стены. Когда-то на них были фотографии. А на фото были те, кто когда-то прошел ад войны. Полсотни мужчин, которых отправили в Германию на принудительные работы. Те, кто сгорел заживо, когда нацисты сожгли здесь более 100 домов. 250 бойцов, погибших на фронтах Второй мировой, и в общей сложности почти тысяча жителей Бородянки, боровшихся и победивших нацизм. Чтобы никогда снова. Сражались за будущее детей, за жизнь, которая была здесь до 24 февраля", - отметил президент.

"Представьте, как в каждой из этих квартир люди ложились спать. Желали друг другу спокойной ночи. Выключают свет. Обнимают любимых. Закрывают глаза и мечтают о чем-то... Наступает полная тишина. Они все засыпают, не зная, что не все проснутся. Они крепко спят, им снится что-нибудь приятное. Но через несколько часов их разбудят взрывы ракет", - рассказал Зеленский.

По словам президента, именно 24 февраля "уродцы начали повторы". Наши города, пережившие страшную оккупацию, – настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, – снова увидели оккупанта. И получили вторую дату оккупации в истории. А некоторые, как, например, Мариуполь – третью. Через два года оккупации нацисты убили в нем 10 тысяч мирных людей. Через два месяца оккупации РФ убила 20 тысяч.

Зеленский подчеркнул, что спустя десятилетие после Второй мировой темнота вернулась в Украину и она снова "стала черно-белой. Снова зло вернулось, снова".

"В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью – Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма - священную цель, повторение его преступлений и даже попытки превзойти учителя и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества, установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и числу жертв, к которому они могут привести," - сказал Зеленский.

По его словам, "никогда снова это была ода человека разумного. Гимн цивилизованного мира, но кто-то сфальшивил, обезобразил "никогда снова" нотами сомнения, заглушил, начав свою смертельную арию зла". Он подчеркнул, что это понятно всем странам, которые видели ужасы нацизма своими глазами, а сегодня испытывают повторение ужасов.

Зеленский вспомнил европейские города, которые больше всего пострадали от нацистских зверств, и провел параллели с сегодняшним днем, когда рашисты уничтожают города Украины.

"Все народы, клейменные "третьим сортом", рабами без права на собственное государство или вообще на существование, слышат заявления, которые преподносят одну нацию, а другие с легкостью вычеркивают. Говорят, что вас действительно не существует, вы искусственно созданы, а значит, бесправны. Все слышат язык зла. Снова! И вместе признают болезненную правду: мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы упустили зло. Оно возродилось. Снова и сейчас. Аgain and now! Это понимают все страны и все народы, сегодня поддерживающие Украину. И, несмотря на новую маску зверя, узнали его. Ибо, в отличие от некоторых, помнят, за что и против чего боролись наши предки. Не перепутали первое со вторым, не поменяли их местами, не забыли", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что мы все кланяемся тем, кто защищал родную землю и мир от нацизма.

"Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции", - подчеркнул президент.

По его словам, во Второй мировой войне погибли воины за то, чтобы фашистские ужасы не повторились, но "произошло иначе, и это несправедливо перед ними всеми". Он подчеркнул, что предки доказали: "ни одно зло не избежит ответственности, не сможет укрыться в бункере. От него не останется камня на камне".

"Но правда победит и мы все преодолеем. И доказательство этому называется Вервольф - это бывшая ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось - несколько камней, руины, развалины того, кто считал себя великим и непобедимым", - отметил президент Украины.

По его словам, наши военные и все наши люди - потомки тех, кто преодолел нацизм, одержат победу снова.

"И снова будет мир - наконец снова. Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля и длится 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, над временно оккупированными городами и селами снова замаячит флаг Украины.

