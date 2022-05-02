Путина все чаще сравнивают с Гитлером, поэтому появляется много слухов, что он может себя убить.

На фоне военной агрессии РФ появляются новые риски, среди которых самое страшное то, что Путин якобы может начать ядерную войну. Также многих интересует, совершит ли президент страны-агрессора самоубийство, если осознает свое поражение и все последствия своих решений.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире "24 канала" рассказал, пойдет ли Путин на такой шаг и осмелится ли он себя убить.

Яковенко считает, что президент РФ очень сильно любит жизнь. Поэтому вероятность того, что Путин совершит самоубийство или пойдет на ядерную войну, очень мала. Все дело в том, отметил оппозиционер, что диктатор не готов так просто потерять жизнь.

"Тем более, что эти разговоры о крысе, которую загнали в угол, несколько преувеличены. Я не очень люблю сравнение с животными, потому что считаю это оскорблением для этих симпатичных милых зверей", - добавил журналист.

По мнению Яковенко, Путина не "загнали в угол", ведь у РФ якобы не столь катастрофические проблемы. Даже в случае поражения в Украине президент страны-агрессора не будет совершать самоубийство.

Оппозиционер также высказался относительно аналогий, которые сейчас проводят между Путиным и Гитлером. Как известно, последний застрелился в своем бункере, чтобы избежать наказания за кровавую войну.

"Да, мы живем сейчас в то время, когда Гитлер закончил самоубийством и закончилась та кровавая война. Поэтому все эти аналогии появляются, но мне кажется, что они – ошибочные", - отметил Яковенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин будет вынужден лечь "под нож" в ближайшее время. По информации СМИ, врачи сильно настаивают на операции.

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