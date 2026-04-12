Украина стоит твердо: Зеленский и первая леди поздравили украинцев с Пасхой

По словам президента, мы пережили самую суровую зиму в истории.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с праздником Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы преодолели эту зиму. Самую тяжелую в нашей истории. Но которая проиграла. Проиграла нам. И холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны, и сегодня вместе отмечаем свою Пасху. Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая: украинцы всегда остаются украинцами. И ни одна война этого не сотрет", – сказал президент.

По словам первой леди, какими бы темными ни были тучи, затягивающие небо, мы бережем свою идентичность, семейные традиции, мы каждый год готовимся, собираем пасхальную корзинку, раскрашиваем яйца, выпекаем куличи, украшаем свой дом, сажаем деревья и цветы. И все это вовсе не о еде или декоре, а о народе, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь.

"И это и есть именно тот смысл, которым наполнена Пасха для всех нас. Так было во все века, на протяжении которых стоит София. Так есть и сегодня, когда Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо. Зная, ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во время войны пришла первая мирная Пасха. На всей нашей земле, для всех наших людей. Когда пасхальный звон не прервет сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли. И все дождутся своих – с фронта, из плена, из оккупации", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что за это стоит бороться, и мы делаем это уже 1509 дней.

"И на Пасху как никогда сильна наша вера – вера в победу мира над войной", – подчеркнул Зеленский.

Пасхальное перемирие

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска не соблюдают пасхальное перемирие, которое в одностороннем порядке объявил правитель РФ Владимир Путин. Вчера нарушения фиксировали на Лиманском направлении. Враг вел обстрелы из артиллерии и атакует FPV-дронами.

А в ночь на Пасху российские оккупанты коварно атаковали медицинский автомобиль в Глуховской общине Сумской области. Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет.

Вас также могут заинтересовать новости:



