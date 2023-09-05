В среднем около 20-30 человек ежедневно задерживают пограничники за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о работе пограничников и о том, изменился ли поток мужчин, которые хотят в незаконный способ уехать из страны.

В эфире телемарафона он отметил, если в целом ГПСУ не фиксирует уменьшение количества случаев попыток нарушить украинскую границу.

"Показатели остаются постоянными, в среднем около 20-30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы. И здесь в основном речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь в целом этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме тех условий и категорий, которые прописаны в правилах пересечения государственной границы, утвержденных постановлением правительства №57", - проинформировал Демченко.

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Больше всего случаев фиксируется при попытке незаконно пересечь границу на "зеленом" участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска. "Больше всего на границе с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержаны около 14600 человек, которые этим направлением пытались незаконно покинуть пределы Украины", - сказал Демченко.

Также фиксируются попытки незаконного пересечения границы и в пунктах пропуска, когда пытаются воспользоваться поддельными документами. "С 24 февраля прошлого года всего было разоблачено около 6200 человек, которые используя фальшивки, пытались незаконно покинуть пределы нашей страны", - отметил Демченко.

Представитель ГПСУ пояснил, что после того, как пограничники зафиксировали лиц с поддельными документами, их передают правоохранителям.

"Если говорить о тех, кто использует поддельные документы или тех, кто пытается подкупить инспекторов Государственной пограничной службы, то таких лиц мы в дальнейшем передаем сотрудникам полиции. Ведь за такие действия им предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Демченко.

Он отметил, что лица, которые лесами пытаются пересечь границу, несут административную ответственность, то есть это штраф или административный арест.

"Но, в дальнейшем мы также о них информируем и сотрудников правоохранительных органов, и территориальных центров комплектования для того, чтобы они проверили схему, по которой нарушители пытались выехать", - добавил Демченко.

Он акцентировал, что ГПСУ в сотрудничестве с правоохранительными органами "уже разоблачили за время действия военного положения около 220 организованных преступных групп, которые занимались незаконной переправкой лиц через границу".

"То есть, они за деньги подыскивали людей, желающих незаконным способом покинуть пределы Украины, оказывали им всяческое содействие для того, чтобы переправить их за пределы страны. Организаторам и пособникам также предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул Демченко.

Также спикер Государственной пограничной службы рассказал об особенностях способов незаконного пересечения, к которым прибегают мужчины-нарушители на разных участках границы.

По его словам, на "зеленом участке" попытки нарушения границы характеризуются тем, что "лица в одиночку, а иногда целыми группами, пытаются незаконно пересечь границу" и на этом направлении случаются даже летальные случаи, когда нарушители "погибали преодолевая горную местность или горные реки".

"Зато, наиболее одиозные случаи происходят в пунктах пропуска. Когда мужчины переодеваются в женскую одежду, используют документы лиц женского пола, скрываются в конструктивных особенностях транспортных средств, в достаточно небольших тесных нишах автомобилей. Но их разоблачают. Такие лица готовы тратить большие суммы средств, чтобы приобрести поддельные документы, воспользоваться услугами преступных групп, но все же покинуть пределы Украины", - сказал Демченко.

Борьба с "уклонистами"

Как сообщал УНИАН, в конце августа по информации Службы безопасности Украины, в результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области было задержана группа военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу.

Также СБУ вместе с Нацполицией разоблачили и прекратили деятельность в Виннице масштабной схемы нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Кроме того, сообщалось, что украинцев, выехавших за границу по поддельным справкам, могут экстрадировать. Об этом в конце августа заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отмечал, что люди, незаконно купившие справки для уклонения от призыва, будут нести ответственность по закону "за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации".

Сегодня, 5 сентября член комитета Совета нацбезопасности и обороны, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что масовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Он отметил, что для незаконного способа пересечения украинской границы, мужчины пытаются выезжать вне официальных пунктов пропуска или в тайниках, чтобы потом в нейтральной полосе пересечь уже государственную границу другой страны на основании паспорта.

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