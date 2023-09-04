Сколько людей, оказавшихся в Польше, на самом деле отвечали требованиям освобождения от военной службы, пока неизвестно.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, избегая мобилизации. Польша уже начала работать над этим, пишет Rzeczpospolita.

По оценке польских властей, в страну с начала полномасштабной войны попали около 80 тысяч потенциальных уклонистов.

"Один человек мог пересекать границу даже несколько сотен раз. Но после вычета вылетов из прибытий в Польше остается около 80 тысяч. Эти украинцы потенциально подлежат мобилизации в стране. Сколько из них действительно соответствовали требованиям освобождения [от службы]? Неизвестно", - отметила пресс-секретарь штаба пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

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Представитель Главного управления полиции Мариуш Цярка объяснил, что экстрадиция уклонистов возможна при условии, что Украина будет подавать соответствующий запрос, а польский суд примет соответствующее решение.

"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Экстрадируют ли его, решает польский суд", – объясняет Цярка.

Отмечается, что некоторые из этих людей попали в Польшу через "зеленый коридор". Другие могли попасть в страну нелегально через посредников. Согласно информации Rzeczpospolita, полученной от пограничной службы, Польша уже выдворила граждан Украины, которые нелегально переправляли людей в Европу.

Судьба уехавших за границу уклонистов

Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что люди, незаконно купившие справки для уклонения от призыва, будут нести ответственность по закону. К тому же, по его словам, уклонистов, выехавших по таким документам за границу, могут экстрадировать.

Юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский объяснил, что в отношении уклонистов для их экстрадиции в дальнейшем может быть открыто уголовное производство либо за использование поддельной справки, либо за незаконное пересечение границы. Он также рассказал, как механизм экстрадиции будет работать на практике.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский также сообщал, что Киев планирует привлекать к ответственности мужчин, которые благодаря взяткам не пошли воевать, а спрятались за границей.

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