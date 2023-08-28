За деньги потенциальным призывникам предлагали избежать мобилизации и бежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Сотрудники СБУ вместе с полицейскими ликвидировала в Виннице масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, в результате комплексных мероприятий задержан организатор оборудки - чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек, прежде всего чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что за деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и сбежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Видео дня

"Стоимость таких "услуг" он оценивал от 3 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от "сложности" диагноза и срочности его "установления". После получения "заказа" злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские заключения о состоянии здоровья их клиентов. Таким образом они создавали формальное основание для "списания" уклонистов с воинского учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу.

Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников. Правоохранители задержали главного фигуранта - чиновника лечебно-диагностического центра с поличным - во время передачи ему новой суммы неправомерной выгоды.

В спецслужбе проинформировали, что при обысках в автомобиле, а также по месту работы и проживания задержанного обнаружили деньги, полученные коррупционным путем, документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников оборудки. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Интересные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали четырех военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу.

За деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тыс. долларов США с одного человека. Сумма зависела от сроков "решения вопросов" и финансовых возможностей "клиентов".

Вас также могут заинтересовать новости: