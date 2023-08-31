Те, кто купил поддельные справки, будут нести ответственность по закону "за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", подчеркнул Арахамия.

Украинцы, купившие фейковые справки о непригодности, будут нести за это ответственность. Тех уклонистов, которые выехали по таким документам за границу, могут экстрадировать.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал председатель фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия

"Люди платили от 3 тысяч долларов до 15 тысяч долларов за то, чтобы сделать себе документ, который или временно не позволяет призвать в армию, или на постоянной основе, то есть с помощью степени инвалидности, чтобы люди вообще не шли в армию", – сообщил нардеп.

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По его словам, путем математического анализа можно сделать вывод, что "были потрачены десятки миллионов долларов гражданами Украины на подкуп соответствующих должностных лиц по всей территории страны" во время полномасштабной мобилизации.

"Где-то это было большей степени, где-то меньшей, но точно можно сказать, что нет ни одного региона, в котором не было такой безумной коррупции при работе этих органов", – отметил нардеп.

Отвечая на вопрос о том, что будет с теми людьми, которые купили фейковые справки, Арахамия подчеркнул, что они будут нести ответственность по закону "за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации".

"Есть вопрос, каким образом привлекать (к ответственности) людей, которые уже уехали. Они купили те справки и, используя эти поддельные документы, выехали за границу. До них дотянуться у правоохранителей сейчас нет возможности. Но у нас сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи. В любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – резюмировал Арахамия.

Фейковые справки о непригодности в Украине

С начала полномасштабной войны значительно возросло количество снятий военнообязанных с учета по решению военно-врачебной комиссии. По словам президента Зеленского, в некоторых регионах этот показатель увеличился в десять раз, и всем понятно, что это "коррумпированные решения". Он подчеркнул необходимость проверить все решения ВЛК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года.

Этому предшествовали громкие коррупционные скандалы в украинских ТЦК. На фоне этого было объявлено о проверке руководителей всех областных военкоматов. Как следствие – президент Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Их заменят военные, прошедшие боевые действия.

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