В целом украинскую границу незаконно пересекают по меньшей мере тремя способами.

Нардеп, член комитета Совета нацбезопасности и обороны, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет.

"Относительно каждого факта необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Но учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому конечно это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – заявил он в эфире "Радио Свобода".

По его словам, украинскую границу незаконно пересекают по меньшей мере тремя способами. В частности, мужчины выезжают вне официальных пунктов пропуска или в укрытие, чтобы потом в нейтральной полосе пересечь уже государственную границу другой страны на основании паспорта.

Видео дня

"Наиболее массовый характер имеет как раз использование поддельных, заведомо ложных, фальшивых документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны. Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы – он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет. С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу. Но с точки зрения поддельных документов – это отдельное преступление, которое охватывает собой ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал", - пояснил вениславский.

Такие действия требуют регистрации уголовных производств, а установление таких фактов – компетенция правоохранительных органов. Нардеп добавил, что после регистрации производства должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы, а после этого лицу, которое такими документами воспользовалось, могут заочно сообщить о подозрении, далее могут быть задействованы правила экстрадиции.

Экстрадиция уклонистов - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, на днях член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что украинцы, которые незаконно купили справки для уклонения от призыва, будут нести ответственность по закону - "за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации". Он добавил, что таких людей могут экстрадировать.

Позже министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что это крайне сложная и кропотливая работа и, чтобы сделать такую экстрадицию возможной, необходимо выполнение целого ряда условий, что пока невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: