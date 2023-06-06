Правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей города питьевой водой.

В результате подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС уровень воды в акватории Николаева по состоянию на 12:00 поднялся на 18 сантиметров, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Сейчас опасности подтопления нет. Следим за ситуацией. Буду периодически обновлять для вас цифры", - отметил городской голова

Стоит отметить, что Николаев расположен на месте слияния рек Южный Буг и Ингул, которые впадают в Бугский лиман, а уже тот через 47 километров сливается с Днепром в районе оккупированной Кинбурнской косы.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на сегодняшнем заседании правительство выделило 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

"Вода будет подаваться руслом реки Ингулец в специальном режиме работы. Проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город", - отметил Шмыгаль.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Российские оккупанты этой ночью взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, фактически уничтожив Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище. Как считает "Укргидроэнерго", взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Николаев до полномасштабного вторжения обеспечивался питьевой водой благодаря водопроводу из Днепра. Однако в апреле 2022 года россияне разбили этот трубопровод, из-за чего до освобождения Херсона Николаев использовал в своей водопроводной системе соленую воду из Южного Буга, что привело к значительным разрушениям сетей и многочисленным порывам.