При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения ВСУ, в которых несут службу работники Favbet, получили комплекты зимней амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В комплект входят вещевой рюкзак, комплект зимней формы, утепленная обувь, тактические перчатки, балаклавы, термобелье и зимние спальники.

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Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.