Раньше петуха называли "будима" - от слова "будить".

Самый известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что означает выражение на украинском "перші півні, другі, треті" и сколько их вообще есть. он в эфире "Сніданку з 1+1" провел языково-историческую экскурсию и рассказал об альтернативных методах определения времени, если вдруг под рукой ни часов, ни телефона.

"До перших півнів", "до других півнів" или "до третіх півнів" - хоть и все эти высказывания имеют значение допоздна, но между ними все же есть разница", - говорит Авраменко.

По его словам, до того, как механические часы стали доступны, ночным часомером был петух. В Украине петуха так и называли - "будима", потому что он утром будил людей.

"В течение ночи петухи поют трижды: впервые - в полночь, во второй раз - перед зарей, а в третий раз - на рассвете. Поэтому, чтобы определить время ночи, говорили: "перші, другі й треті півні", - объясняет учитель.

Поэтому выражение "перші півні" означает "до опівночі", а "до других" или "до третіх півнів" - до очень позднего времени.

Авраменко об употреблении иноязычных слов

Ранее Александр Авраменко объяснял, что без иностранных слов в культурном языке не обойтись, но их стоит употреблять только тогда, когда они действительно нужны. Он процитировал один комментарий из соцсети: "Здесь столько багов! Ты знаешь, как фиксировать эти траблы?". И сразу перевел эти предложения: "Здесь столько ошибок! Ты знаешь, как исправить их?".

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