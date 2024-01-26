"Операція "Єдність" – совместный проект UNITED24, "Повернись живим" и Monobank, одним из крупнейших донатов на который поступило при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Сейчас дроны оборудуют боеприпасами украинского производства весом до 4 кг, после чего отправят на фронт.

"Дальше – ожидаем 3 000 дронов-камикадзе с тепловизионной оптикой. Их также укомплектуют "украинскими подарками" и отправят на самые горячие направления", – сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Один из крупнейших донатов на закупку FPV-дронов поступил при содействии Favbet Foundation. Речь идет о 20 млн грн на оба сбора – Операция "Єдність" и Операция "Єдність 2: Новорічний салют".

Напомним, благотворительный фонд ​​​​​​​Favbet Foundation системно поддерживает Вооруженные Силы Украины с первого дня полномасштабного вторжения.

В целом с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, созданного Андреем Матюхой, получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного, а также сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

По состоянию на январь 2024 года при содействии Favbet Foundation Силам обороны оказана помощь на 210 млн грн.